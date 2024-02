Traffico Roma del 07-02-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione incidente sul tratto Urbano della A24 che sta provocando una coda tra il raccordo anulare e lo svincolo per viale Palmiro Togliatti indirizzo della tangenziale altro incidente questa volta sul raccordo anulare con ilin coda lungo la carreggiata esterna tra Casilina e la A24-l’aquila-teramo a Monteverde per i lavori in via fonteia fino alle ore 17 divieto di transito tra via di Donna Olimpia via Abate ugone e proseguono i lavori in via Leone XIII con la riduzione della carreggiata tra Piazza Pio XI e via Aurelia Antica possibili disagi ale comunque per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito un.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con ...