Traffico Roma del 07-02-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità ben trovati all’ascolto abbastanza da sostegno delsulle strade della capitale ma non sono segnalati impedimenti alla circolazione la polizia locale segnala un incidente in via Prenestina l’altezza del grande raccordo anulare prestare le dovute attenzioni sulla Collatina auto siamo in via Achille Venturini E possibili rallentamenti in via Domenico de Ambrogi via Salaria proseguono gli interventi di scavo la strada è chiusa verso il centro tra via Panama e via Bruxelles e tra via Iser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti possibili disagi per interventi di manutenzione e Restauro di Ponte del Risorgimento che rimane chiuso in prossimità dello svincolo di raccordo verso il Lungotevere Oberdan e proseguono gli interventi di rinnovo infrastruttura ...