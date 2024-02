Traffico Roma del 07-02-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione non molto ilpresente lungo le strade della capitale al momento in zona Val Melaina la polizia locale Ci segnala un incidente in Piazza Ottaviano Vimercati con rallentamenti in prossimità di piazza dell’Ateneo salesiano un altro incidente in via di Vigna Murata con rallentamenti all’altezza di via dei Corazzieri sul lungotevere rallentamenti pertra ponte Palatino e ponte Garibaldi in direzione Flaminio fuori raccordoin coda per lavori sulla Pontina tra Castelno e Pomezia direzione Latina chiusa una corsia sulla Salaria proseguono gli interventi di scavo la strada è chiusa verso il centro tra via Panama e via Bruxelles e tra via Iser e viale Liegi modifiche anche sulle vie adiacenti e comunque per i dettagli di questa di altre ...