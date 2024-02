Traffico Roma del 07-02-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità e Flaminio ho detto la 24 e sullaFiumicino viabilità congestionata in via di Torre Rossa in via Boccea rallentamenti in via di Casalotti rallentamenti in entrata sulla Pontina e sulla Bombo prosegue la protesta dei Lavoratori agricoli con i trattori alle porte disono presenti alcuni presidi sulla Cassia altezza Formello Testa di Lepre sulla Nomentana altezza Santa Sandro e ultimo giorno di deviazione per la linea 663 i bus ancora per oggi lasciano spazio al cantiere che sta lavorando al ripristino del manto stradale Quindi è San Tarcisio In collaborazione con Luce Verde infomobilità