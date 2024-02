Traffico Roma del 07-02-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto aNord ancora rallentamenti e code pertra il Centro RAI e due punti sulla tangenziale rallentamenti pertra le uscite di via Nomentana e via Salaria nelle due direzioni rallentamenti e code perintenso lungo il tratto Urbano della A24 tra Tor Cervara e la tangenziale code sulla-fiumicino tra Parco dei Medici il ponte della direzione del centro in Piazzale Gregorio VII iniziati i lavori con riduzione della carreggiata in prossimità di via Delle crocifisso con possibili disagi alfuori il raccordo incidente in via Ostiense con ilin coda per via di Malafede e il raccordo in via Pontina code per lavori tra Castel di Decima e Pomezia direzione Latina e comunque ...