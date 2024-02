Traffico Roma del 07-02-2024 ore 08 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazionein aumento sulla rete viaria della città metropolitana dicon le code persu via Flaminia tra Labaro e due punti cose persu via Salaria tra Villa Spada è l’aeroporto dell’Urbein coda sul tratto Urbano della A24 trailer raccordo anulare la tangenziale in quest’ultima direzionein coda sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata è andata l’uscita Casilina e Appia sulla tangenziale code e rallentamenti tra lo svincolo di via delle Valli e viale della Moschea direzione Stadio Olimpico in via di Porta Portese la polizia locale Cesena la presenza di un incidente avvenuto all’altezza di via Girolamo Induno altro incidente in via Aurelia con rallentamenti in ...