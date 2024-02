Tra gli orologi più belli di Sanremo c' è anche un' anteprima mondiale

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ci sono molti motivi per guardare il Festival di. O meglio,ha più piani di lettura. C'è chi lo guarda per la musica, ovvio, chi per gli abiti, siamo tra quelli, chi per trovare un nuovo taglio di capelli da chiedere al barbiere, e chi per provare a indovinare la marca e il modello dio al polso di qualche artista in gara. Eh sì, siamotra questi. Per aiutarvi a non appiccicarvi troppo alla vostra tv, rischiando di perdere la vista, abbiamo deciso di raccontare i modelli piùdi questo. Eccoli. Il Cartier di Mahmood Mahmood Mahmood (Photo by Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images ) Daniele Venturelli/Getty ImagesCartiero Santos de Cartier, Modello medio, movimento automatico, oro giallo Vincent ...