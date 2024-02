Tra antiche credenze e virtù reali | tanti ottimi motivi per fare scorta di nespole

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Un frutto per due stagioni. Piccole, arancioni, dolci e succose, simili alle albicocche: sono leprimaverili, le più note e amate. Color marroncino con sfumature verdi, tondeggianti, buccia rugosa, con un sapore tendente all’aspro appena raccolte, per cui vengono lasciate maturare qualche mese prima di mangiarle: sono leinvernali, quelle per cui è nato il detto «Con il tempo e con la paglia maturano le». La fermentazione, infatti, genera un ammorbidimento della polpa e la liberazione degli zuccheri che ne trasformano completamente il sapore. Esistono infatti due diverse varietà di nespoli, entrambi appartenenti alla famiglia delle Rosacee. Il Mespilus germanica, quello europeo o comune, il più antico, un piccolo albero originario del Caucaso, e l’Eriobotrya japonica, o nespolo giapponese, introdotto in Europa ...