Tour of Antalya 2024 | curiosità per Giulio Pellizzari e Davide Piganzoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si susseguono le corse nel calendario intensissimo in questa prima parte di stagione del ciclismo su strada al maschile. In Turchia da domani in programma l’edizione numero cinque delof, che vede in scena quattro tappe, con una startlist non di primissimo piano. Andiamo a scoprire la corsa nel dettaglio. PERCORSO Un paio di tappe molto mosse, la più dura sicuramente quella a Tahtali con arrivo in vetta su una cima di 6,9 chilometri al 9,1% di pendenza media e ultimo chilometro durissimo costantemente oltre il 10%. Tappa 1 (08/02): Side –(135 km) Tappa 2 (09/02): Demre –(140,5 km) Tappa 3 (10/02): Kemer – Tahtali (133,4 km) Tappa 4 (11/02):(183,9 km) FAVORITIin casa azzurra per la sfida tra i giovani ...