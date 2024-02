Tour de la Provence 2024 | Mads Pedersen per succedere a Quintana | Marco Tizza vuole essere protagonista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Domani prenderà il via l’ottava edizione delde la: una breve corsa a tappe nella meravigliosa regione francese con un prologo e tre frazioni in linea dall’8 all’11 febbraio che presenterà diversi corridori che cercano di acquisire una condizione ideale per gli appuntamenti clou della stagione. La gara si aprirà con una breve e veloce prova contro il tempo di appena cinque chilometri sul lungomare di Marsiglia che darà modo di stilare la prima classifica generale. Successivamente prima frazione in linea da Aix-en-a Martigues (157,2 km) che, dopo alcune difficoltà altimetrica nella prima parte (come il Col de Bonnieux e il Col de Vernègues), proporrà un finale adatto agli sprinter. La tappa decisiva per la classifica generale sarà la seconda, che prenderà il via da Forcalquier e si concluderà a Manosque e presenta ...

Nuova e importante trasferta francese per il Team Beltrami TSA – Tre Colli, impegnato da domani (giovedì 8 febbraio) fino a domenica 11 al Tour de Provence, gara per professionisti in quattro tappe ch ...Nuova e importante trasferta francese per il Team Beltrami TSA – Tre Colli, impegnato da domani (giovedì 8 febbraio) fino a domenica 11 al Tour de Provence, gara per professionisti in quattro tappe ch ...Avec l'arrêt de l'équipe Delko (fin 2021) et la retraite de Maxime Bouet (cet hiver), les supporters provençaux tournent désormais leur regard beaucoup plus vers l'Est, et l'équipe azuréenne qui entam ...