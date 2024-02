Totti e Ilary Blasi | non solo Noemi e Cristiano | ora parlano gli amici | “Ne usciranno altri”

Chanel Totti a Parigi con mamma e sorella . Il suo look è mozzafiato tanto da non poter passare certo inosservato. La giovane secondogenita dell’ex ... (cityrumors)

Nuovo scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi, a ormai quasi due anni dalla separazione. L'ex calciatore ha chiesto di poter pagare il 50 per cento in meno degli assegni per i figli ...La battaglia legale stavolta riguarda il mantenimento dei tre figli. L'ex capitano giallorosso vorrebbe una riduzione del 50%: estratti conto in Tribunale ...Dopo un documentario, Unica, e un libro, Che stupida, Ilary Blasi torna a parlare. Lo fa al settimanale Chi. Parla, forse per l'ultima volta, di quello che le è successo, di ...