Totovincitore Sanremo 2024 | Angelina Mango insidia Annalisa

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)E’ ufficialmente scattato il Festival die DavideMaggio.it monitora giorno per giorno le quotazioni dei bookmakers sul vincitore di questa 74° edizione. Chi è ad oggi il favorito alla vittoria finale? Ecco le quote., mercoledì 7 febbraio Superata la prima serata, che ha visto l’esibizione di tutti i Big in gara, e in attesa di questa sera, in cui canteranno 15 dei 30 cantanti (ecco l’ordine di esibizione), ilconferma i favoriti della vigilia, ma conche sembra voler “scippare” il primo posto ad. La cantante de La noia è data solo a 2.75 da Snai e 3.50 da Sisal, contro la “rivale” con Sinceramente quotata ...