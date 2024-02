TotalEnergies | l' utile del 2023 sale a 21 | 4 miliardi di dollari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ha chiuso ilcon unnetto in crescita del 4% a 21,4di(19,8di euro), mettendo a segno un nuovo record dopo il suo risultato storico registrato nel 2022. Lo si legge in una nota in cui l'amministratore delegato Patrick Pouyanné sottolineato che "malgrado un contesto difficile per i prezzi del gas e del petrolio" il quarto gruppo energetico mondiale ha saputo approfittare della "crescita degli idrocarburi, in particlare del gas naturale liquefatto (Gnl) e dell'elettricità". Per il gruppo si tratta comunque di un risultato al di sotto delle attese degli analisti, che prevedevano uncompreso tra i 21 e i 22di euro. Pesante la reazione in Borsa del titolo, che sulla piazza di Parigi lascia ...