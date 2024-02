Torneo di burraco per far nascere nuove amicizie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Giocando a carte ci si conosce e nascono. Con questo spirito il Comune, insieme alle nove associazioni di promozione sociale della città, ha organizzato la prima edizione del “dell’amicizia”, che si svolgerà tra febbraio e marzo. Le Aps hanno posto le basi per la realizzazione di undiper creare una rete di collegamento e di interscambio di esperienze tra i singoli soci ultrasessantacinquenni e anche come evento prodromico alla realizzazione di ulteriori progetti congiunti, che possano incidere in maniera significava sul tessuto sociale locale. L’iniziativa prevede untra le cinque Aps che hanno aderito al progetto (Circolo Grassi, Borgo Ticino, Brusaioli, Cazzamali e Rovelecca) svolgendo una gara per ogni sede con 6 coppie appartenenti ...