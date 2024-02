Torna il doppio appuntamento settimanale del Grande Fratello | ecco quando va in onda

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilè pronto a tenere compagnia agli italiani per due serate dopo aver avuto una sola puntata a settimana a partire dalla secmetà di dicembre 2023. Oltre al lunedì il programma condotto da Alfonso Signorini avrà un giorno non canonico per la messa in, prima di rire più avanti con ogni probabilità a due giorni consueti. Ha sorpreso molto la reazione dei concorrenti dopo la lettura del comunicato, che ha fatto sattare subito la polemica sui social.ilIlha informato i concorrenti del reality sull’imminente ritorno delle due puntate a settimana. Infatti, Paolo Masella e Giuseppe Garibaldi hanno letto ...