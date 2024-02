Torino | Masina si presenta | «Puntiamo al massimo Juric…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Adam, nuovo giocatore del, si èto a media e tifosi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni Adam, nuovo giocatore del, si èto a media e tifosi in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «? C’è una squadra con una cultura del lavoro molto buona, tutti i giocatori sono professionisti e lavorano giornalmente a ritmi molto alti. Non ho ancora avuto modo di confrontarmi sugli obiettivi, maal. Domenica volevamo portarla a casa e non ce l’abbiamo fatta, ora ci proveremo a Sassuolo: so in che piazza sono arrivato, possiamo vincere su ogni campo. Cosa ho chiesto a Juric? Gli ho chiesto che braccetto volesse, lui mi ha risposto: ‘Voglio tutto’. Lui ...