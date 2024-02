Torino Cravero | «Al Toro manca un goleador da 20 reti»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le parole di Roberto, ex difensore del, sui problemi in attacco dei granata in questa stagione Ilin questa stagione ha un problema in zona gol: i granata in attacco faticano e di questo se ne sono accorti in molti, compreso Roberto. L’ex difensore granata su La Stampa parla infatti delle difficoltà in zona gol dele da cosa sono generate. Di seguito le sue parole. ATTACCANTE DA 20 GOL -«Da che mondo è mondo il ruolo del trequartista non garantisce mai troppa continuità, ma quando centra la partita il trequartista fa sempre la differenza. Così è anche per Vlasic: non gli si può chiedere tutto. Ilsegna poco, ma in attacco gli interpsono ottimi giocatori. Per me Zapata sta andando oltre le aspettative e Sanabria mi ...