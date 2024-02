Tonno Mareblu Veronaturale al Vapore ritirato | rischio istamina Ecco il lotto da non consumare

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)dal mercato italiano undialper livelli dioltre i limiti di legge.dal mercato – Ilcorrieredellacitta.comDa giorni è statodal mercato ilal Naturaleal, prodotto dal marchio. La decisione valutata e messa in atto dal Ministero della Salute, ha deciso il ritiro dagli scaffali commerciali per degli anomali livelli diall’interno del pesce in scatola: la presenza della sostanza chimica va oltre i limiti consentiti dalla legge italiana.dal mercato il...