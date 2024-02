Tom Holland sarà Romeo in Romeo e Giulietta | ecco tutto quello che sappiamo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tomha deciso di tornare alle origini e vestire i panni del più famoso amante dannato di Shakespeare. La star di “Spider-Man: No Way Home” interpreteràquest’estate nel West End di Londra. La produzione di “” probabilmente noncome le classiche versioni in calzamaglia che avete visto di solito. Questo perché Jamie Lloyd – che ha applicato il suo approccio minimalista e scarno a classici soffocanti come “Cyrano de Bergerac”, “Il gabbiano” e “Casa di bambola” – sta supervisionando il revival. Il progetto ha attirato star importanti come James McAvoy, Emilia Clarke, Tom Hiddleston e Jessica Chastain. L’anno scorso “Casa di bambola” è stato candidato a diversi Tony. La produzione di Lloyd viene descritta come una “nuova visione pulsante ...