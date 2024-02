Tom Holland protagonista del revival di Romeo e Giulietta nel West End

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La star di Spider-Man sarà in scena a Londra nel celebre testo di William Shakespeare. Tominterpreteràin una nuova versione dinelEnd in primavera. La pièce sarà diretta da Jamie Lloyd, regista del rifacimento di Viale del tramonto con Nicole Scherzinger, così come delle versioni minimaliste di Una casa di Bambole con Jessica Chastain e Tradimenti con Tom Hiddleston, quest'ultimi a Broadway. Ildi Lloyd è definito come 'una nuova visione pulsante del racconto immortale di Shakespeare su poeti, amatori, rimatori, amanti e combattenti'. Il resto del cast non è stato ancora annunciato. Ritorno alle origini Prima di essere conosciuto in tutto il …