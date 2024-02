Tiro a volo | Jessica Rossi trionfa in Coppa del Mondo a Rabat Seconda Alessandra Perilli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si apre con un successo dell’Italia latappa delladel2024 di, in corso a, in Marocco: nella prima finale del programma, quella del trap femminile, domina. Nelle qualificazioni finiscono rispettivamente decima ed undicesima Isabella Cristiani e Sofia Littamè, le quali comunque erano in gara solo per il ranking, mentre si classifica 16ma Maria Lucia Palmitessa, infine chiude 29ma Gaia Ragazzini., dopo aver vinto le qualificazioni allo shoot-off, si impone in finale con ben quattro piattelli d’anticipo: lo score al termine dei 50 piattelli regolamentari recita 42-39 in favore dell’azzurra, che costringe alla piazza d’onore la sammarinese ...