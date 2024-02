Tiro a volo Coppa del mondo | Rossi è in testa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) I primi 75 piattelli, con i quali si è aperta a Rabat (Marocco) la seconda prova didel, regalano tante soddisfazioni alla nazionale italiana die, in particolare, a Bologna. Jessica, 32 anni, oro ai Giochi di Londra nell’ormai lontano 2012, è alla ricerca della condizione migliore in vista delle Olimpiadi di Parigi. E in attesa di oggi, quando saranno assegnate le medaglie, la poliziotta di Crevalcore guida la classifica partita con 71/75 insieme con la francese Melanie Couzy. Più staccata l’altra azzurra Maria Lucia Palmitessa (65/75). In campo maschile il migliore degli italiani è Mauro De Filippis (73/75). Meglio di lui, con un parziale di 74/75 il francese Clement Bourgue e l’australiano James Willet. De Filippis è tallonato, a un solo piattello di distanza, dalla ...