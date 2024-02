Tinder | i segreti per fare centro nella app di incontri più famosa

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Non è l’ultima spiaggia per cuori solitari un po’ sfigati, in cerca dell’anima gemella o di un partner per una notte. I numeri di, l’app dipiùnel mondo, continuano a crescere. E nel periodo tra gennaio e il 15 febbraio, cioè il giorno dopo San Valentino, i messaggi lievitano (siamo intorno a 11,4 milioni in più rispetto al resto dell’anno). Forse perché si ha voglia di una compagnia last minute per passare la Festa degli innamorati. Ma come funziona? Come muoversi nell’app per ottenere swipe a destra (non c’entra la politica, come spieghiamo qui sotto) e match proficui?: cos’è e come funzionaè una dating app, app di ...