Tim | mandato a Labriola per trattare su Sparkle E il Brasile cresce ancora

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il cda apre al Mef sull’ipotesi di restare in minoranza. La controllata con sede a Rio fa profitti per 500 milioni

La coppia non ne poteva più delle insistenze di Bujar Fandaj e la goccia che aveva fatto traboccare il vaso era arrivata proprio sul telefono del ... (ilmessaggero)

La coppia non ne poteva più delle insistenze di Bujar Fandaj e la goccia che aveva fatto traboccare il vaso era arrivata proprio sul telefono del ... (ilmattino)

Aleksandr Lukašenko , presidente bielorusso in carica dal 1994, ha firmato una legge che gli garantisce l’immunità totale e permanente dai processi ... (linkiesta)

“ Spero che la settimana prossima arrivi in cdm il terzo mandato per i sindaci fino ai 15mila abitanti, perché bisogna solo ringraziare i sindaci che ... (ilfattoquotidiano)

Secondo i rumor la valutazione fatta dall'azienda è superiore al miliardo, da Via XX Settembre avrebbero offerti poco più di 800 milioni ...Il Consiglio di Amministrazione di Tim, riunitosi oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, ha esaminato l`offerta ricevuta dal Ministero dell`Economia e delle Finanze per l`acquisto di Sparkle. “A ...Continua il dialogo tra il ministero dell'Economia e delle Finanze e Tim per l'acquisto di Sparkle. "Il Consiglio di Amministrazione di Tim, riunitosi oggi ...