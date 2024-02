The Warrior | che allenamento ha fatto Zac Efron per diventare così | trasformazione stupefacente

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Theè uscito nelle sale, diventando già un cult sulla scena cinematografica sportiva: scopriamo come haZacmuscoloso per recitare in questa pellicola emozionante. È irriconoscibile. Quando uno scrittore completa un’opera, si parla di fatica letteraria. Spostandosi nel mondo del cinema, Zacha vissuto un’esperienza simile: il famoso Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

In The Warrior - The Iron Claw , come in tutti i film del regista Sean Durkin, il tema sono le famiglie o le sette - o, in molti casi, entrambe le ... (gqitalia)

L'uscita al cinema di The Warrior - The Iron Clow è un ottimo spunto per fare una rassegna dei momenti migliori della sua carriera ...La storia della famiglia Von Erich al centro del nuovo film di Zac Efron, The Warrior - The Iron Claw. Ecco perché il film è speciale secondo l'attore.Zac Efron ha cambiato drasticamente il suo corpo in soli 6 mesi per interpretare il wrestler protagonista di The Iron Claw.