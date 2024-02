The Old Way | la recensione | su Prime Video il western con Nicolas Cage

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ladi The Old Way, film doveveste i panni di un ex fuorilegge, ora felice padre di famiglia, che si ritrova a fare i conti con il proprio passato e si imbarca in una missione di vendetta. 1878, territorio del Montana. Colton Briggs è un pistolero fuorilegge che durante un conflitto a fuoco, per autodifesa uccide il padre di un bambino, testimone a pochi passi del drammatico evento. Vent'anni più tardi Colton si è rifatto una vita, ha appeso per sempre la pistola al chiodo e ha formato una splendida famiglia dopo aver conosciuto Ruth, diventata poi sua moglie nonché madre della loro figlioletta Brooke, ora dodicenne. Come vi raccontiamo nelladi The Old Way, quando si ha un passato così segnato dalla violenza è normale che questi torni a bussare prima o poi alla porta. …