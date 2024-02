The Big Bang Theory | un nuovo spin-off dedicato a Raj?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L‘attore Kunal Nayyar parla della possibilità di un-off di The Big, incentrato sul personaggio diKoothrappali. Ecco tutti i dettagli Dopo il successo di Young Sheldon, la grande serie tv americana The Big, apre le porte verso un possibile-off. Difatti, secondo alcune voci di corridoio non ancora confermate, il prossimo progetto potrebbe essere incentrato sulla figura diKoothrappali, interpretato dall’attore Kunal Nayyar. Astrofisico di origine indiana, divide le sue giornate assieme ai colleghi e amici i Leonard, Sheldon e Howard; tra il California Institute of Technology e un raduno nerd dei migliori capolavori Fantascientifici. Definiti come socialmente ...