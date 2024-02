The Beatles negli USA | i Fab Four e la scoperta dell’America | nel 1964

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Era il 7 febbraio delquando is’imbarcarono sul volo Pan Am 101, direzione USA. A salutarli, un’orda di fans scatenati, accorsi a Heathrow per augurare buon viaggio ai propri beniamini. Se Paul McCartney, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr temevano di non ritrovare lo stesso calore sul suolo americano, dovettero ben presto ricredersi: ad accoglierli, al JFK di New York, si erano radunate oltre diecimila persone, impazienti di vedere e ascoltare i quattro ragazzi inglesi, finalmente nella loro patria. La rotta verso il Nuovo Continente, in verità, non era stata semplice. Altri artisti britannici, in precedenza, avevano tentato la conquista, ricevendo cocenti delusioni, e il manager della band, Brian Epstein, aveva lottato per portare il gruppo oltreoceano. Tra i suoi obiettivi c’era Ed Sullivan, ...