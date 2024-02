Test di Medicina 2024 | due date fisse e 60 quesiti |  come cambia

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Novità in arrivo per ildi accesso ache sarà rivoluzionato già a partire dal. La ministra dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, avrebbe già pronto il decreto che cambierà la prova d’ingresso per aspiranti dottori negli Atenei di tutta Italia, mandando in soffitta dopo nemmeno un anno i Tolc-Med gestiti dal consorzio Cisia. Decreto in arrivo In commissione Istruzione al Senato si è appena conclusa la discussione generale sulle proposte di legge per superare il numero chiuso nella facoltà die Chirurgia, ma nel frattempo sarebbero emerse nuove indicazioni per l’esame di quest’anno, già rimandato di un paio di mesi. Ilper entrare aera atteso dai candidati per febbraio, ma è stato rinviato presumibilmente ad aprile o maggio, ...