Terza categoria Stasera il recupero Collagna-Sporting Tre Croci

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Oggi si recupera una gara valida per il primo turno del girone di ritorno della(girone A): il(si comincia alle 20.30) in altura ospiterà loTre. Gli appenninici hanno solo 8 punti e non vincono dal 29 ottobre, mentre loha 19 punti e con una vittoria scavalcherebbe in classifica gli Amici di Davide. Arbitrerà Roland Bytyci di Reggio Emilia., sempre alle 20.30, si giocherà anche Bakia Cesenatico-Solarolo, quarto di finale di Coppa "Minetti" di Promozione. La vincente raggiungerà le reggiane Luzzara eScandiano, oltre al Faenza, in semifinale (gli accoppiamenti saranno determinati con sorteggio).