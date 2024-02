Terremoto nel Parmense | almeno 28 scosse dalle 6 30 del mattino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Uno sciame sismico sta interessando il, dove a partire dalla mattinata, secondo dati Ingv, si sono registrate 28di lieve entità concentrate principalmente tra Langhirano e Calestano. Durante la mattina presto hanno registrato una magnitudo compresa tra 2 e 2.8, mentre attorno alle 11 sono avvenute le duepiù forti, una di magnitudo 3.2 a Calestano e una successiva di 3.1 a Langhirano, con replica nel pomeriggio, con scossa 3.3 alle 14.55 a Langhirano, seguita alle 14.57 da 3.1 a Calestano. Sucessivamente l'intensità è tornata a scendere. Alle 14.53, una scossa 2.6 è stata invece registrata a 7 Km da Felino, sempre nel. All'alba invece, alle 6.02 scossa di magnitudo 3.2 anche a Frassinoro, in provincia di Modena, a una profondità di 4 chilometri. Al momento non ci sono state ...

