Terranuova Traiana Oggi la finale regionale di Coppa Italia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 07 febbraio 2024 – È la partita più importante della stagione, almeno fino a questo momento. Una partita che potrebbe regalare alil pass per le finali nazionali di. Parliamo del match in programmapomeriggio alle ore 15:00 alle Due Strade di Firenze tra i biancorossi di Becattini e lo Sporting Cecina. Grazie al successo con il Firenze Ovest, la formazione valdarnese si è conquistata di diritto ladidi Eccellenza e in caso di successo approderebbe alle fasi nazionali. Vincere ladarebbe lustro al cammino biancorosso, che in campionato sta avendo qualche inciampo di troppo, anche se la classifica rimane più che ...