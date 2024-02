Termovalorizzatore Montello | Dori ai ministri di Salute e Ambiente | “Dite no al progetto”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). “Il Ministro dellae il Ministro dell’interloquiscano immediatamente con la Regione Lombardia e con la Provincia di Bergamo per impedire la realizzazione di un ulteriore inceneritore per rifiuti nel territorio lombardo, che comporterebbe un rischio ulteriore per ladei cittadini e per l’. Questa è la richiesta che ho rivolto al Governo attraverso un’interrogazione parlamentare. Richiesta che giunge anche da alcuni amministratori locali e da tantissimi cittadini”. È un messaggio allarmante e perentorio quello che, tramite apposita interrogazione parlamentare, l’onorevole bergamasco di Alleanza Verdi e Sinistra ha recapitato al ministro della, Orazio Schillaci, e al ministro dell’, Gilberto Pichetto Fratin, ...