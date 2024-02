Tentata truffa ad anziani di Torre le Nocelle | Carabinieri intervengono

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)le, Candida e Montemiletto. Tentano dire alcuni: i colpi falliscono grazie ai consigli deiNel pomeriggio di ieri – nei comuni dile, Candida e Montemiletto – sono state tentate tre truffe ai danni di altrettante donne anziane. La tecnica è quella oramai nota del finto parente che, attraverso una telefonata su numero fisso, dapprima carpisce la fiducia dell’ignara vittima e subito dopo – affermando di essere stato arrestato o di essere incappato in un fantomatico sinistro stradale – chiede di consegnare danaro e preziosi ad un suo incaricato. Ma idella Compagnia di Mirabella Eclano, subito dopo la prima segnalazione, hanno saturato l’intero quadrante di interesse con quattro ...

Tentata truffa ai danni della Zecca di Stato : Antifrode sventa colpo degli hacker per una somma di 3 milioni d’ euro . Un audace attacco informatico ... (ilcorrieredellacitta)

Tempo di lettura: < 1 minutoHa tentato insieme ad altri complici non ancora idetificati di truffa re un anziano con il metodo del ‘finto ... (anteprima24)

Nel pomeriggio di ieri, nei comuni di Torre le Nocelle, Candida e Montemiletto, sono state tentate tre truffe ai danni di altrettante donne anziane ...Nella mattinata di ieri i Carabinieri hanno arrestato un ventiduenne e denunciato un cinquantenne entrambi pluripregiudicati provenienti dal napoletano, ritenendoli autori di una truffa in danno di an ...I Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco hanno sventato una truffa, arrivando alla denuncia per due italiani residenti nel Nord Italia ...