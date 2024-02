Tensioni al sit-in davanti alla Rai Schlein | Italia svilita da Tele-Meloni

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma, 7 febbraio 2024 – Momenti di tensione al sit-in contro “”, voluto dal Pd di Ellysede della Rai. Urla tra ‘tifoserie’, con botta e riposta. A fare alzare la temperatura è stato il giornalista Francesco Amodeo che – accompagnato da Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana e Popolare – si è presentato in via Mazzini con un megafono. E rivolgendosi ai manifestanti, ha urlato: “Se oggi è, ieri era Rete-Dem”. Cosa è successo Immediata la reazione dei presenti, circa 200 persone: “Andate via fascisti. Tornate con Alemanno", hanno risposto. “La misura è colma: basta con, basta con gli attacchi del governostampa”, ha annunciato ieri sui social la ...

17.45 Momenti di tensione si sono verificati in via Padova quando i manifestanti pro Palestina , circa 1200, che vorrebbero partire in corteo sono ... (servizitelevideo.rai)

Il presidio è stato organizzato dal Pd, presenti a Roma diverse forze di opposizione. Urla tra ‘tifoserie’ in via Mazzini. Amodeo-Rizzo: “Ieri era Rete-Dem”. La reazione: “Andate via fascisti” ...Al capolinea la lunga vicenda dei 17 aceri giudicati pericolanti. I tecnici del comune al lavoro tra Corso Brianza ed il Giardino Terenzo Magliano ...deve spiegare in modo esaustivo e dettagliato quali piani ci sono per investimenti, fabbriche e occupazione in Italia». Si accoda il Pd che per sabato prossimo ha organizzato un sit-in davanti allo ...