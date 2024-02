Tennis | Vincenzo Santopadre allenerà una giovane promessa francese | un top-100 per l’ex coach di Berrettini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è il nuovo allenatore di Luca Van Assche. Dopo l’interruzione del rapporto sportivo con Matteosul finire della passata stagione, il tecnico è entrato nel team del 19enne, attuale numero 68 del mondo che ha sconfitto Lorenzo Musetti al secondo turno degli Australian Open. Una nuova avventura per il 52enne, che ha intravisto un grande potenziale nel promettente transalpino. Il teenager, nato in Belgio da padre belga e madre italiana, ha vinto il Roland Garros 2021 tra gli juniores ed è studente universitario in matematica. Questa settimana ha perso a Marsiglia contro il finlandese Emil Ruusuvuori, dopo essere rientrato da Cina Taipei dove ha trascinato la Francia nel turno preliminare della Coppa Davis.affiancherà Yannick ...