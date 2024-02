Tendenze Meteo della Settimana | Declino dell' Anticiclone | Perturbazione in Arrivo da Venerdì

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma - Durante la giornata di giovedì 8, sono previste nubi al Nord e sulle coste tirreniche, con possibili deboli piogge localizzate.9, la situazione peggiorerà ulteriormente soprattutto al Nord e in Toscana, con piogge, nuvole e schiarite altrove. Sabato 10, si prevedono piogge e rovesci sparsi soprattutto al Nord e sul versante tirrenico, con neve sui rilievi e condizioni migliori sul versante adriatico. Giovedì 8 febbraio: Nord: Nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge leggere su Liguria e basso Friuli. Temperature stabili, massime tra 8 e 12 gradi. Centro: Nubi sul versante tirrenico con deboli piogge sulla Toscana. Temperature stabili, massime tra 12 e 16 gradi. Sud: Nuvoloso con possibili piogge leggere tra Campania e Calabria tirrenica. Temperature stabili, massime tra 15 e 20 gradi.9 febbraio: Nord: Piogge in aumento ...

Facciamo il punto tramite il modello Ecmwf. Il ritorno della pioggia in Italia avviene dopo un lungo periodo dominato dall'anticiclone. Vediamo attraverso il modello europeo l'evoluzione successiva. L'Italia si troverà strattonata tra perturbazioni intense e una timida rimonta dell'alta pressione, in un susseguirsi di condizioni meteorologiche diverse tipico del mese di Febbraio in cui non c'è ...