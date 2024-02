Telemeloni non esiste | da Sanremo una sonora replica al Pd

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) "Sit-in del Pd a viale Mazzini? Vorrei dire chenon, tutte le dichiarazioni e vertici Rai interviste si conferma un non essere, non. La Rai è inclusiva e aperta a tutti, lo si vede nei programmi di approfondimento che realizza, le voci che Rai include sono tante, tutte, diverse, nonnulla di tutto questo. Ognuno ha la libertà di mostrare ed esprimere il proprio pensiero, un sit-in è legittimo ma noi come Rai difendiamo assolutamente la pluralità di espressioni, la libertà di stampa, nella maniera più assoluta in tute le espressioni editoriali e non". Così il direttore Intrattenimento Prime Time della Rai, Marcello Ciannamea.