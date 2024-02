Taylor Swift | l’album è sull’ex

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il prossimo album di, annunciato dalla megastar ai Grammy di domenica notte, potrebbe avere a che fare con la relazione e successiva rottura della cantante con Joe Alwyn, l’ex boyfriend con cuisi è lasciata lo scorso aprile. È stato il titolo della nuova creazione della cantante di Midnights – The Tortured Poets Department – a dare fiato alla supposizione: Tortured Men Club è un gruppo su WhatApp dove l’attore britannico, quando i due stavano insieme, si incontrava con gli amici Paul Mescal e Andrew Scott, questi ultimi protagonisti del dramma All of Us Strangers sei volte candidato ai prossimi Bafta., una campionessa delle ‘break up songs’ tra cui All Too Well ispirato alla rottura con Jack Gyllenhaal, ha intanto pubblicato la lista delle canzoni incluse nelche ...