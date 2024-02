Tav | attribuito appalto 650 milioni materiale scavo Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) C'è il via libera al contratto per la gestione e il riutilizzo delle rocce estratte durante lodel tunnel di base del Moncenisio inper la linea ferroviaria ad alta velocità Torino Lione. Il Consiglio di amministrazione di Telt ha dato il benestare all'assegnazione della gara d'del valore di 648,2di euro al raggruppamento composto dalle imprese piemontesi Cogeis (mandataria), Co.ge.fa., Tra.ma., Cavit, M.S. Plant Technology e la svizzera Hupac Intermodal. In un'ottica di economia circolare, Telt ha scelto di prevedere un lotto unicono funzionale a gestire sia la logistica che la trasformazione dei materiali. In particolare, si stima che venga reimpiegato nell'opera oltre il 50% dei 7di tonnellate di rocce estratte in territorio ...