Tamberi sui social | «Domani una notizia bomba» Ma sua moglie Chiara non è incinta Prima l' All Star Celebrity Nba poi ci sarà altro?

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) ANCONA Gianmarco, il campione olimpico e mondiale di salto in alto, infiamma idirettamente dalla sua casa di Ancona. Il Gimbo nazionale, infatti,ambassador per la Regione...

"Sembra incredibile ma è successo davvero! Dopo 2 anni sono stato chiamato per vivere di nuovo quel sogno che avevo nel cassetto da piccolino…". Di sogni, Gianmarco Tamberi, ne ha realizzati parecchi. Seconda convocazione dopo quella di due anni fa per il campione olimpico dell'alto che a Indianapolis giocherà con Metta World Peace