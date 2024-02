Tabellone Atp Marsiglia 2024 | Hurkacz prima testa di serie | presente Lorenzo Musetti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ilprincipale dell’ATP 250 di, in programma nella città transalpina dal 5 all’11 febbraio. Il primo favorito del seeding è Hubert, in un draw decisamente di buon livello per essere di categoria ‘250. Tra le prime quattro teste dianche Grigor Dimitrov, Karen Khachanov e Ugo Humbert, quest’ultimo uno dei tanti francesi a caccia di un buon risultato. Tra i nostri c’è, che sfiderà Marterer all’esordio. COPERTURA TV MONTEPREMIATPPRIMO TURNO (1)bye Shevchenko b. (WC) Bonzi 7-6(4) 6-4 Machac b. Murray 7-5 6-4(6)b. Marterer 6-4 6-2 (4) Humbert bye (Q) Gaston b. (WC) Shapovalov 7-5 1-6 ...