Superato 3-2 il Galatasaray È finale in Challenge Cup

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) VOLLEY di Andrea Gussoni La Mint Vero Volley Monza è la prima finalista diCup. Quattro anni dopo la sconfitta subita con i russi del Belgorod, la squadra del Consorzio tornerà a disputare quindi l’ultimo atto della terza competizione continentale. Alla Burhan Felek Voleybol Salonu, ilHDI Istanbul non è riuscito a ribaltare la pesante sconfitta di settimana scorsa quando all’Opiquad Arena i ragazzi di coach Massimo Eccheli nonostante le fatiche della Final Four di Coppa Italia avevano travolto i turchi con un netto 3-0. In riva al Bosforo, non è andata diversamente: l’ex Jan Zimmermann, in cabina di regia in Brianza nella passata stagione, dopo il grave infortunio di Cachopa, ha nuovamente predicato nel deserto, con i suoi attaccanti che hanno faticato a mettere il pallone a terra. Dall’altra parte invece Arthur Szwarc e ...