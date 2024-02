Super Bowl 2024 | sold out anche negli spazi pubblicitari | 7 milioni a spot

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Il più grande evento sportivo del pianeta si avvicina e, nella notte italiana tra domenica e lunedì, verrà assegnato il titolo NFL nella finalissima di Las Vegas Due squadre si affronteranno l’11 febbraioper il, da una parte i Kansas City Chiefs campioni in carica, dall’altra i San Francisco 49ers, per una finale che per i calciatori vale un posto nella leggenda del football americano targato USA, per gli inserzionisti la più vasta platea a disposizione per pubblicizzare un loro prodotto. Ecco il– Cityrumors.it – L’anno scorso, circa 200di persone si sono sintonizzate per l’evento, con uno share che haato i 110di persone, in pratica un terzo della popolazione americana ha visto la partita che ...