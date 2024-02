Super Bastianini nel secondo giorno di test a Sepang | la Bestia vola

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Parla romagnolo la seconda giornata diMotoGp a. Eneae stacca il miglior tempo, fermando il cronometro sul tempo di 1:57.134. Lavuole vivere una stagione da protagonista dopo il difficile primo anno da pilota ufficiale Ducati per gli infortuni che ne hanno...

Le Ducati GP24 fanno la voce grossa, occupando tre delle prime cinque posizioni e scendendo tutte sotto al record della pista, capitanate da quella di Bastianini. Gli ufficiali hanno anche promosso la ...Il lavoro sembra filare via liscio come l'olio in casa Ducati nei test collettivi di Sepang della MotoGP. Ieri Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini (ma anche Jorge Martin sulla Desmosedici GP del Prima Pr ...La MotoGP 2024 è ripartita da dove aveva lasciato a Valencia, quindi con una Ducati davanti a tutti. Il più veloce nella prima giornata dei test collettivi di Sepang è stato infatti Jorge Martin. 59 l ...