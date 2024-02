Stufe A Pellet Italia alla conquista dell’Europa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pianiga, 7 febbraio 2024 –, punto di riferimento nazionale nel settore del riscaldamento, si prepara are l'Europa. Dopo aver consolidato la sua posizione tra i leader del mercato in, la nota azienda veneta, specializzata nello sviluppo diMade in Italy, prosegue nel percorso di internazionalizzazione iniziato