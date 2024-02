Studenti violenti | la sentenza di Feltri | “E’ tutta colpa dei genitori che insegnano odio e vendetta”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Buongiorno Direttore, sono un’insegnante che lavora da oltre venticinque anni nella scuola pubblica e che ha assistito a profondi cambiamenti nel comportamento dei discenti, divenuti sempre più aggressivi, maleducati, insofferenti alla disciplina e irrequieti. Le scrivo con grande preoccupazione e vorrei denunciare il malessere mio e dei colleghi che, come me, si ritrovano ad entrare in aula ogni mattina con il timore di subire le angherie degli alunni e pure deidegli stessi…”. Una lettera di una professoressa, oggi, sul Giornale, offre a Vittoriolo spunto per affrontare il tema della violenza nelle scuole, dal bullismo dei ragazzi a quello degli stessi. Il giornalista non prende posizione contro “le nuove generazioni”, anzi, le difende, perché a suo avviso le colpe arrivano da ...