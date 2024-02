Studenti internazionali con grave disagio abitativo | il sostegno dell’Università di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024). 7 febbraio 2024 - Sono 45 glie le studentessein condizione di emergenza abitativa che, grazie al supportodie dell’Associazione Sante Malatesta, hanno trovato un alloggio temporaneo all’Ostello Safestay in via Corridoni a. I ragazzi e le ragazze sono stati accolti a Palazzo Vitelli dal rettore Riccardo Zucchi, dalla prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio Enza Pellecchia e dal prorettore per la cooperazione e le relazioniGiovanni Federico Gronchi, assieme ad alcuni rappresentanti dell’Associazione Malatesta, Giuseppina Barsacchi, Elena Menchetti e Armando Massanisso. Gli, provenienti da paesi come Camerun, Marocco, Tunisia, ...