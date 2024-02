Studente sospeso per un’intervista | Valditara | “Il Ministero non ha alcun potere di ingerenza | ma può fare ricorso”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Modena, 7 febbraio 2024 - Sul caso di Damiano Cassanelli,18enne di Modenaper un'intervista sulle criticità della vita scolastica rilasciata alla stampa locale è intervenuto il ministro dell'Istruzione, Giuseppe, rispondendo al question time alla Camera. Il Consiglio d'istituto della scuola "ha considerato che le dichiarazioni rese dallo avessero significative ripercussioni sulla dignità e la reputazione del personale scolastico e dell'Istituto", ha detto il ministro. Cassanelli è unodell’Ites Jacopo Barozzi e come rappresentante d'istituto nel corso di uno sciopero che si stava svolgendo senza l’autorizzazione della dirigente scolastica, ha rilasciatoper farsi portavoce di criticità relative alla vita scolastica. Per questo rischia la sospensione ...

