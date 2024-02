Studente sospeso dopo intervista | Valditara | “Nessun potere di ingerenza | lui può fare ricorso”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Sul caso di Damiano Cassanelli, il rappresentate d'istitutoper 12 giorni a Modena in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa locale, è intervenuto anche il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppedurante il question time alla Camera: "Il ministero non ha alcundi". Il legale del ragazzo: "Ricorreremo al Tar".

